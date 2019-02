Al via la terza edizione di Milano MuseoCity

Dal 1 al 3 marzo Milano ospita la terza edizione di Milano MuseoCity 2019, una tre giorni dedicata completamente al mondo dell’arte, alle sue bellezze e ai tanti musei che la città offre agli appassionati. Un’iniziativa realizzata dal Comune di Milano in collaborazione con MuseoCity con lo scopo di scoprire la ricchezza e le meraviglie milanesi.

I musei scientifici, d’arte, le case museo e le case d’artista, per un totale di 80 istituzioni private e pubbliche, sono aperti al pubblico. Quest’anno, per la prima volta, si è aggiunta la Fondazione Luigi Rovati, che permette anche la visita dell’apertura del cantiere del futuro museo, oltre ovviamente al Museo del Profumo e al Museo Storico dei Vigili del Fuoco.

Oltre alla possibilità di ammirare i grandi capolavori e le opere degli artisti, si può anche partecipare a conferenze e laboratori creati per i bambini per entrare nel mondo dell’arte. Il tema di quest’anno è la Natura, raccontata e percepita in ogni sua declinazione: dal paesaggio al rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Un tema già presente in molte iniziative, comprese anche le celebrazioni per il 500esimo anniversario della nascita di Leonardo e molte altre.

Sono tantissimi gli appuntamenti e le iniziative in programma, compreso anche l’itinerario Museo Segreto, dedicato al tema della natura, dell’arte, dei musei, ecc. Ci saranno anche delle conferenze sulla natura e sul modo in cui viene espressa e rappresentata nell’arte antica, moderna e contemporanea, oltre ad ammirare la mostra di Poletti dal titolo “Le nature morte di Geo Poletti. Una collezione milanese“.

Inoltre, è possibile conoscere meglio Milano con il progetto “Il giardino di storie milanesi“, un circuito che unisce diverse case museo, atelier e molto altro. Sono tre giorni ricchi di appuntamenti, incontri e proiezioni, tutti aperti al pubblico, il quale avrà la possibilità di ammirare la natura e innamorarsene ancora di più. Per i più piccoli ci saranno tante attività e iniziative organizzate al Museo Kids o ancora una passeggiata tra i fiori in sei musei di Milano, alla scoperta dei segreti e delle curiosità botaniche nelle collezioni realizzate dall‘Orticola di Lombardia.