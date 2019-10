"Amici Celebrities", anticipazioni: l’eliminato, il ripescato e gli ospiti della quarta puntata

Nella giornata di ieri è stata registrata la quarta puntata di “Amici Celebrities” che andrà in onda questa sera in prima serata. Come svelato dalla stessa Maria De Filippi, ogni mercoledì il programma verrà condotto da Michelle Hunziker, libera da ormai ogni impegno dopo la sua presenza negli studi di “Striscia la notizia“.

Come riporta “Il Vicolo delle News“, in questa puntata ci saranno tante novità. Infatti i telespettatori assisteranno ad un ripescaggio e una eliminazione molto sentita da parte di Francesca Manzini, che non riusciendo a trattenere le sue emozioni scoppia in lacrime, regalando al pubblico però un’ultima esibizione.

Le anticipazioni della quarta puntata

Come riportato dalle talpine, all’inizio di questa registrazione ci si occupa immediatamente del ripescaggio, con i giudici che hanno deciso nel far sfidare Ciro Ferrara con Joe Bastianich. Questa gara viene vinta dall’ex calciatore della Juventus, che ha così riabbracciato Filippo Bisciglia ed il suo intero team.

Successivamente le due squadre si sfidano, in cui nella prima manche viene vinta dai bianchi che mandano in sfida Francesca Manzini dei Blu. L’altra manche invece viene vinta proprio dal team guidato da Alberto Urso, e ad avere la peggio è stato l’attore Massimiliano Varrese, che quindi deve scontrarsi con Francesca per evitare l’eliminazione.

L’eliminata di questa puntata è Francesca Manzini, che non prende però bene questa decisione. Infatti, durante i saluti, scoppia in lacrime, poiché teneva molto a questa esperienza. Prima di andare via, come riporta “Il Vicolo delle news”, si è voluta esibire sulle note della canzone “Gli uomini non cambiano” come rivalsa nei confronti del padre.

Come quarto giudice di puntata troviamo Giulio Scarpati, noto principalmente per il ruolo di Lele Martini nella fiction “Un medico in famiglia”, che è stato protagonista di una piccola lite con Emanuele Filiberto di Savoia. Tra gli ospiti troviamo Fred Palma e Riccardo Marcuzzo.