Giorgia Meloni, la brutta notizia per chi ha votato per lei: la scoperta poco fa

Ascolta questo articolo

Giorgia Meloni è la vincitrice indiscussa di questa tornata elettorale. Con un sonoro 26% delle preferenze una buona fetta di italiani hanno dimostrato di avere le idee chiare su chi debba essere il prossimo premier, ma naturalmente non tutti sono d’accordo. In questi giorni il Paese sembra diviso più che mai tra chi giubila per la vittoria della destra e chi, invece, palesa tutto il proprio sdegno.

A quest’ultima categoria appartiene senza ombra di dubbio la titolare di un pub livornese che, con un post sui social che sta facendo molto discutere, ha ritenuto opportuno prendere posizione dopo l’esito elettorale. D’ora in poi una certa categoria di clienti non potrà più mettere piede nel suo locale: ecco la decisione ambigua.

Cosa ha deciso

Sembra proprio non aver digerito l’esito di queste elezioni Romina Matarazzo, titolare del pub livornese ‘La bua dell’orate’, che nella pagina ufficiale del locale ha pubblicato all’improvviso uno strano divieto. In sostanza, ha stabilito che da quel momento in poi gli elettori della Meloni non sono più graditi nella sua attività.

“Noi i soldi di chi l’ha votata, non si vogliono. Siete gentilmente pregati di essere coerenti con il vostro voto e di non frequentare più il nostro baretto di invertite/deviate”, questo l’incredibile messaggio postato dalla Matarazzo su Facebook, così delusa da queste elezioni da disposta persino a rinunciare ai soldi degli elettori della leader di FdI.

La donna ha argomentato poi questa assurda decisione ritenendosi non più tutelata in Italia in quanto omosessuale: “Sono omossessuale e da domenica sera sto male al pensiero di avere al comando del Paese un’omofoba. Non voglio che si pensi che noi abbiamo un’idea distorta del concetto di democrazia. Il nostro è un pub aperto a tutti, però non ospita chi invece vota Meloni, per me sono liberi di farlo, ma infatti questa è solo una richiesta di coerenza, di non recarsi in un locale gestito da persone che la loro leader discrimina”. Secondo l’imprenditrice, la Meloni sarebbe un’omofoba e, per uno strano concetto di coerenza, i suoi elettori non dovrebbero per questo recarsi nel suo bar. Sicuramente questa vicenda è destinata ancora a far discutere, si attendono ulteriori aggiornamenti.