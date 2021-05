Si è rischiata la tragedia quest’oggi sul circuito internazionale del Mugello, dove era in corso il Q2 delle qualifiche di Moto 3 del Gran Premio D’Italia. Tutto è accaduto nei secondi finali della sessione, quando all’improvviso vi sarebbe stato un contatto tra più moto. La due ruote in dotazione allo svizzero Jason Dupasquier è letteralmente impazzita, travolgendo quelle di Ayumu Sasaki e di Jeremy Alcoba. Proprio Alcoba, dopo qualche secondo in cui è apparso stordito, si è ripreso rotolando lentamente fuori dalla carreggiata.

Dupasquier è rimasto a terra sull’asfalto, travolto da un altro pilota, Alcoba, che lo ha colpito all’altezza delle gambe. Quest’ultimo sembra aver riportato soltanto un trauma al collo, che, secondo i sanitari che lo hanno soccorso, non dovrebbe avere conseguenze più gravi. La situazione più seria riguarda proprio il 19enne svizzero Dupasquier. Le sue condizioni sarebbero molto gravi e per adesso l’organizzazione della MotoGP non ha emesso nessuna comunicazione, in quanto si attendono gli esami clinici sul pilota svizzero.

L’incidente in curva

Secondo quanto riferisce Fanpage, l’incidente si è verificato nella curva “cieca” dell’Arrabbiata. L’impatto tra le due ruote è stato violentissimo. La sessione di qualificazione è stata immediatamente sospesa e sul circuito gli addetti ai lavori hanno sventolato le bandiere rosse. Sulla pista è atterrato anche un elicottero, che ha provveduto a trasportare in ospedale Dupasquier.

Il sinistro ha destato apprensione in tutti i team della Moto 3 ma anche della Moto GP. Il pilota del team Sic 58 Tatsu Suzuki ha conquistato la pole position. Inoltre, sempre a causa dell’incidente, sono state posticipate le sessioni della FP4 e della stessa Moto GP. Si attendono quindi ulteriori informazioni circa le condizioni di salute del pilota svizzero.

Questo accaduto oggi non è l’unico incidente, purtroppo, che si verifica durante una gara motociclistica. Nel corso degli anni alcuni piloti hanno subito serie conseguenze a causa di questi sinistri. Tra tutti si ricorda il dramma di Marco Simoncelli, morto il 23 ottobre 2011 sul circuito di Sepang, in Malesia.