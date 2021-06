Ad una settimana dalla morte del giovanissimo pilota Jason Dupasquier, fatto che ha sconvolto il Moto GP e la categoria Moto 3, un altro, gravissimo, incidente si è verificato oggi sul circuito di Barcellona, dove era in scena la gara di Moto 3. Tutto è successo, esattamente come nel dramma della scorsa settimana, durante il giro finale. Il pilota Ayumu Sasaki è stato infatti sbalzato dalla moto, per poi essere investito dai piloti Dennis Foggia e lo spagnolo Artigas.

Si sono vissuti attimi di paura in pista, anche perchè Sasaki perdeva sangue dal naso, così come ha confermato il pilota Foggia, che non ha potuto far nulla per evitare l’impatto con l’altro sportivo. Il pilota nipponico è stato prima assistito in pista e poi portato al centro medico del circuito catalano per effettuare altri controlli. Il giapponese si trova adesso in ospedale: fortunatamente è cosciente e non rischierebbe la vita. La Moto GP ha confermato la notizia.

Sasaki investì Dupasquier

Per uno strano scherzo del destino, a cadere oggi è stato proprio Sasaki, che insieme ad Alcoba investì Dupasquier dopo che quest’ultimo cadde dalla moto. Il 19enne svizzero è morto durante le qualifiche del Gran Premio D’Italia del Mugello, gara valida sempre per il campionato mondiale di Moto 3, che è la categoria minore della Moto GP, in quanto le moto hanno una cilindrata più bassa.

Come già detto, il pilota nipponico è cosciente e nelle prossime ore i medici emetteranno un ulteriore bollettino medico circa le sue condizioni di salute. Sono impressionanti le immagini che le telecamere hanno ripreso sulla pista, che mostrano come il pilota venga disarcionato completamente dalla due ruote, una KTM.

Ayumu Sasaki fa parte del team KTM Tech3. Anche la sua squadra è in apprensione per le sue condizioni di salute. Questa volta l’ennesima tragedia al motomondiale si è evitata davvero per un soffio. Dupasquier sabato scorso morì anche perché, durante la caduta, venne travolto dalla sua stessa moto.