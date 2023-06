La Ducati campione del mondo 2022 in un francobollo

Emissione “particolare” quella che oggi, 9 giugno, il Ministero delle Imprese Made in Italy ha programmato. Esce infatti un francobollo appartenente alla serie tematica lo Sport, dedicato alla moto Ducati, in occasione della vittoria del Campionato Mondiale Moto GP 2022, vittoria realizzata sia come piloti da Francesco “Pecco” Bagnaia che come marchio costruttore.

L’uscita avviene oggi, giorno scelto non a caso visto che in questi giorni si sta svolgeno il Gran Premio delle moto proprio in Italia all’autodromo del Mugello in Toscana. Anche se il grosso dell’evento filatelico sarà Bologna il tradizionale bollo del primo giorno sarà infatti in uso presso l’Ufficio postale Bologna 30 – Sportello filatelico Via Amatore Sciesa, 20.

Il francobollo ha un costo “altino” essendo stata scelta la tariffa “A zona 3” da 5,50 euro, valida per una spedizione in Australia.

La vignetta raffigura la moto stilizzata della Ducati Desmosedici GP22 che ha conquistato il Campionato Mondiale Moto GP 2022. Completano la vignetta in alto, a destra, il logo Ducati realizzato in occasione della vittoria dello stesso campionato.

A lavorare al bozzetto curato dalla Ducati Motor Holding S.p.A. l’ottimizzazione dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che ne ha anche curato la stama per una tiratura complessiva da cinquecentomila ventiquattro esemplari racchiusi in fogli da ventotto esemplari in formato adesivo.

Naturalmente Poste italiane realizzera i suoi classici prodotti ad iniziare dalla cartolina e dal sucitato annullo primo giorno, cosi come la cartella ed il bollettino filatelico che saranno successivamente disponibili anche sul territorio nazionale negli uffici filatelici.

Questo della ducati non è l’unico francobollo sportivo che sarà oggetto di appassionati non solo filatelici, a breve infatti dovrebbe uscire anche il tradizionale scudetto del campionato di calcio quest’anno dedicato al Napoli, che al momento è indicato solo in un generico giorno di giugno.