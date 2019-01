Jorge Lorenzo sarà operato a causa di una frattura al polso

Jorge Lorenzo, che è entrato a far parte della Honda come compagno di squadra del campione in carica, Marc Marquez, dopo due stagioni alla Ducati, è stato ricoverato in ospedale sabato a Verona, a causa di un forte dolore alla mano. Il team ha ora rivelato che il trentunenne ha subito una frattura dello scafoide durante l’allenamento e che è pronto per l’operazione che avverrà il 21 gennaio dopo ulteriori controlli.

Avendo già provato la Honda per la categoria MotoGP nei test post-stagionali dello scorso anno a Valencia e Jerez, Lorenzo è pronto a fare la sua prima apparizione ufficiale come pilota Honda nell’evento inaugurale della squadra mercoledì a Madrid.

Jorge Lorenzo: i tempi di recupero saranno brevi

Ora affronta una gara contro il tempo per essere pronto per il test di apertura preliminare a Sepang tra il 6 e l’8 febbraio, che sarà seguito da un secondo test di tre giorni in Qatar a fine mese. Lorenzo ha subito due interventi chirurgici alla fine del 2018, dopo che la sua seconda stagione da pilota Ducati è stata influenzata da diversi infortuni, causati probabilmente da condizioni psicologiche un po’ difficili a causa dell’atmosfera che si respirava nel team.

Ha avuto un intervento chirurgico al polso sinistro alla fine di ottobre, seguito da un’operazione dopo la conclusione della stagione sul piede destro a dicembre, il mese scorso. L’attuale infortunio al polso non è ritenuto correlato alla frattura dell’anno scorso, ma è stato il risultato di un grave incidente in pratica in Tailandia. Lorenzo farà il suo debutto in gara con la Honda al Losail International Circuit del Qatar il 10 marzo.

L’operazione sarà tenuta a Barcellona e dopo l’intervento chirurgico si avranno sicuramente maggiori informazioni sui tempi di recupero, sulla salute del pilota spagnolo e su ciò a cui potrà partecipare o che dovrà eventualmente saltare.