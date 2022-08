Mobilità ecologica: a IFA 2022 è di scena Nilox con monopattini e bici elettriche

Ascolta questo articolo

Ad IFA 2022 si parla di tecnologia a 360 gradi, tanto che è impossibile venisse trascurato il tema della mobilità sostenibile, “percorso” da uno dei brand leader nella tecnologia per l’outdoor (anche con action camera), Nilox, che a Berlino ha portato il monopattino elettrico smart Nilox S1 e due bici elettriche, con la E-bike Cargo dedicata a chi fa la spesa, e la E-bike kids esplicitamente indirizzata ai bambini.

Il monopattino Nilox S1 (prezzo 499,95 euro, disponibile “prossimamente“) monta un motorino elettrico da 350 watt di potenza, capace di spingerlo alla velocità massima, secondo i limiti di legge, di 20 km/h, con la batteria che, caricata in pressappoco 4 ore, arriva a garantire un’autonomia di 28 km. Il mezzo in questione dispone sia davanti che dietro degli indicatori di direzione, rispettando quello che è uno dei requisiti più recenti (da Luglio) per questo genere di veicoli: sul manubrio vi è un display dal quale accedere al cruise control, ed a informazioni come lo stato di carica della batteria e, oltre alla modalità di marcia, la velocità di crociera.

Sul piano della sicurezza, onde scongiurarne il furto, il Nilox S1 può essere acceso da tutti ma, come step successivo, per sbloccare il motore, occorre accostare al pulsante d’accensione il proprio tag NFC che quindi fa da chiave digitale (a meno che, duplicando lo stesso sul proprio telefono, non si usi in tal guisa il proprio smartphone).

Sempre con LED di posizione davanti e dietro per farsi vedere anche al buio, scenderà presto in strada la bici E-bike Cargo (1.699,95 euro), così chiamata perché sul davanti e il dietro reca due portapacchi, con lacci per stabilizzare i carichi (sino a 25 kg). Di base, il veicolo impiega un telaio in acciaio indicato per reggere sino a 120 kg, posto tra le due ruote, davanti e dietro da 27,5” con canale da 1,5 sottoposte a freni a disco: la bici elettrica in questione è provvista, interfacciato con un cambio Shimano a 6 marce, di un motore brushless con sensore di coppia, dalla potenza di 250 watt, la cui batteria, da 10 Ah / 36 volt, assicura, a meno che non si usino le proprie forze, un’autonomia di 60 km muovendosi – in pedalata assistita – a 25 km/h. Anche sulla bici elettrica E-bike Cargo, precisamente sul manubrio, è previsto un display LCD col quale consultare lo stato di carica della batteria, la velocità di crociera, i km percorsi.

La bici E-bike kids di Nilox (449,95 euro, sempre prossimamente) è indirizzata ai pargoli da 4 a 6 anni, per la cui sicurezza mette a disposizione un telaio in acciaio con ruote da 16” incluse in ampi pneumatici che, dietro, beneficiano, per un ridotto spazio di frenata, di freni a disco. Il veicolo in oggetto è coadiuvato da un motorino elettrico anche qui da 250 watt di potenza, settabile secondo 6 profili di velocità, cui offre energia, per 3 ore di autonomia, la batteria, caricabile in circa 4 ore.