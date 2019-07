Lego: la Harley Davidson Fat Boy costituita da 1.023 pezzi e funzionante

Lego Group (dopo la McLaren Senna esibita all’E3 2019) continua a sfornare nuovi modelli di veicoli “componibili”, e gli appassionati sono sempre catturati dalle novità proposte. L’ultima notizia riguarda l’arrivo a breve in commercio di una versione molto particolare di Harley Davidson, il famoso marchio americano di moto. Nello specifico, Lego ha prodotto degli esemplari della Harley Davidson Fat Boy che saranno in vendita a partire dal 1 agosto di quest’anno.

La notizia giunge direttamente da un post su Twitter dell’account ufficiale del colosso danese dei mattoncini che, in collaborazione con Harley, ha pubblicato un video che viene introdotto con la frase “C’è una nuova Lego moto in città”.

Harley Davidson Fat Boy: il modello da oltre 1.000 mattoni funzionante

Il video pubblicato su Twitter mostra una sequenza alternata di immagini reali della moto con quelle ricreate in “grafica” Lego, mentre un uomo spiega quali sono i preparativi prima di una corsa in moto. Le parole dello spot sono le seguenti: “Non c’è gioia più grande del momento in cui prepari la tua moto per andare nella strada aperta. Pulisci le parti in metallo, non tralasci alcun dettaglio. Poi indossi la tua giacca, la porti fuori dal garage e sei pronto per la strada selvaggia. È tempo di rock and roll“.

Il prezzo di lancio sarà di 95 euro e la moto sarà composta da 1.023 elementi. Alcune caratteristiche speciali della Harley Davidson Fat Boy sono, ad esempio, i cerchi Lakester (quelli senza i raggi, ma con l’interno pieno), e il serbatoio che include tachimetro e logo.

Altre importanti caratteristiche della moto sono il motore originale Milwaukee-Eight con pistoni funzionanti, tubi di scarico, manubrio, cambio e freno. Il modello completo misura 20 centimetri di altezza, per 18 centimetri di larghezza, per 33 di lunghezza. Se la ruota posteriore viene messa in rotazione, i pistoni si muovono. Si possono ruotare anche le leve dei freni e del cambio, e c’è il cavalletto che può essere abbassato per “parcheggiarla”. I colori sono quelli originali.