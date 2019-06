McLaren Senna in LEGO: oltre 400 mila mattoncini per realizzarla e può essere messa in moto

La McLaren Senna, quella originale, è una delle vetture di punta dalle massime prestazioni per l’omonima casa automobilistica. Si tratta di un modello all’avanguardia che punta tutto su performance e dinamica di guida. Per gli appassionati più sfegatati dei mattoncini LEGO e del noto videogame Forza Horizon 4, è stata portata una variante della McLaren Senna interamente fatta di mattoni della LEGO.

È stata una delle attrazioni più interessanti viste durante l’E3 2019 e l’auto è stata mostrata al pubblico come “pubblicità” all’espansione (DLC a pagamento) Lego Speed Champions per il gioco Forza Horizon 4. Per assemblare l’auto sono stati utilizzati 400 mila mattoncini misti a componenti di una vera automobile.

La McLaren Senna in LEGO: l’auto che cammina e apre le porte

Ciò che riguarda la carrozzeria, il sistema frenante e il sedile del passeggero, sono in LEGO, mentre le ruote, e il sedile del guidatore, sono componenti veri e propri. La cosa che più è apprezzata è il fatto che non solo consente di sedersi nella vettura sportiva, ma è anche possibile metterla in moto, accelerare, utilizzare il sistema di infotainment, inclusa la telecamera per la retrovisione.

Anche l’impianto di illuminazione è perfettamente funzionante, inclusi gli abbaglianti, e le luci di emergenza. Per i fan, invece, è possibile ricevere un modello più piccolo della McLaren Senna, sempre assemblata con i mattoncini LEGO. Un’auto simile era stata fatta anche con la Bugatti Chiron, con la differenza che quella poteva camminare realmente e il motore era anch’esso costituito da tanti piccoli motori LEGO, con la possibilità di regolare lo spoiler posteriore. L’auto raggiungeva una decina di chilometri orari di velocità massima.

Si tratta di piccoli capolavori che catturano l’interesse e fanno sorridere anche gli appassionati di motori. Sono servite diverse settimane di lavoro per assemblare i vari componenti, in quanto è stata tutta montata a mano.