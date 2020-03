eQuooder: ufficiale il nuovo scooter 4 ruote a trazione elettrica

Nonostante l’autosalone di Ginevra non si sia tenuto, per la prima volta in 73 anni, a causa dell’emergenza coronavirus, tramite gli eventi andati in onda via streaming dai rispettivi profili social, non poche realtà della motorizzazione hanno mostrato le proprie novità, all’insegna di una rassegna di stampo virtuale che, sempre più, sembra caratterizzarsi in senso ecologico, come dimostrato anche dai recenti annunci di Quadro Vehicles (già apprezzato nel 2015 per il QUADRO3).

Il produttore elvetico di veicoli a 3 e 4 ruote omologati, dallo scorso anno noto col nuovo brand di “Qooder”, ha portato alla ribalta, dalla propria sede di Chiasso, diverse novità, tra cui il primo scooter proprietario, a 4 ruote, di tipo elettrico, battezzato eQooder.

eQuooder si presenta in strada con fari full-LED e sospensioni basculanti HTSTM (ovvero Electronic Hydraulic Tilting System) che, capaci di attivarsi in meno di mezzo secondo, permettono al veicolo, guidabile con una normale patente B, di restare in piedi anche attraversando i binari del tram, o superfici realizzate in sanpietrini e pavé. Grazie alla retromarcia, attivabile alle basse velocità, parcheggiare, o far manovra da fermi non sarà un problema neanche negli spazi più stretti o nei traffici più congestionati.

A motorizzare l’eQuooder, non troppo dissimile dalla controparte termodinamica (peso a parte, + 5%), è il Z-Force 75-7R brushless (con magnete interno), un propulsore capace di mettere su strada una potenza da 45 kW tradotti in rombanti 110 Newton metri di coppia motrice: l’autonomia, assicurata dal tandem di batterie agli ioni di litio da 10.8 kWh, arriva – dopo 6 ore di carica tramite una presa standard da 220 V – a 150 km, accrescibili grazie all’energia recuperata dalla frenata rigenerativa, mediante la power unit, collegata con due cinghie in carbonio alla trasmissione finale.

Tra le dotazioni dell’eQuooder, ovviamente in ambito smart, non manca un quadro comandi a cristalli liquidi, da 5.6 pollici, idoneo a tenere sotto controllo le condizioni di marcia e, ovviamente, quella che è la carica residua. Al momento, grazie agli incentivi statali, l’eQuooder (prodotto a Varese) può essere acquistato a 14.490 euro, a fronte del listino abituale principiante da 17.490 euro.