Ufficiali gli smartphone medio-gamma Vivo Y35+ e Vivo V25e

Vivo ha svelato due smartphone, tra cui il Vivo Y35+ (già in vendita su Vivo Mall) e il Vivo V25e (con in regalo gli auricolari wireless Vivo TWS), di cui sono emerse le schede tecniche ufficiali grazie alle consuete fonti di settore.

Vivo ha presentato in Cina uno smartphone Vivo Y35+. Questo smartphone è spesso 8,07 mm e ha un peso di 90 grammi di peso mentre, cromaticamente, è personalizzato nei colori viola nebulosa, blu lago salato e Star Ring Black. Il display, secondo un rapporto schermo-corpo del 90,89%, è un pannello LCD da 6,64 pollici con risoluzione Full HD+, ovvero a 2388 × 1080 pixel, 550 nits di picco come luminosità, 1400:1 di contrasto, 240 Hz di touch sampling, ma appena 60 Hz come refresh rate.

Passando alle fotocamere quella anteriore è da 8 megapixel mentre dietro, assieme a un sensore ausiliario, ve n’è uno primario da 50 megapixel. Lato audio vi è il mini-jack da 3.5 mm. Sul versante elaborativo, il rinnovato Vivo Y35+ ha un chipset MediaTek Dimensity 6020 (Dimensity 700) in grado di impiegare la RAM LPDDR4X e lo storage UFS 2.2 nelle combinazioni da 6+128 GB (1.399 yuan), 8+128 GB (1.599 yuan) e 8+256 GB (1.799 yuan). Lo storage può anche essere espanso, via microSD, sino a un massimo di ulteriori 1 Terabyte.

La batteria, da 5.000 mAh, trae la carica rapida a 15 W via microUSB Type-C. Tra le altre specifiche del Vivo Y35+ si annota la presenza di uno scanner per le impronte digitali presente di lato mentre, come connettività, si hanno il Dual SIM, il 5G, il Wi-Fi 802.11ac, il GPS e il Bluetooth 5.1. L’interfaccia software è la OriginOS 3 applicata ad Android 13. Curiosamente il brand ha lanciato anche il Vivo Y35m con le stesse specifiche del telefono appena visto, del quale condivide pure lo stesso numero di modello (V2279A).

Versione messicana del globale V27e, il Vivo V25e, leggermente differente dal modello dell’Agosto 2022, misura 162,51 x 75,81 x 7,80 mm per 186 grammi. Esteticamente c’è una versione viola ispirata alle piume di pavone, e una nera con finitura opaca, più sobria: i bordi sono piatti. Lo schermo è un AMOLED da 6,62 pollici con 120 Hz di refresh rate e una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Lo scanner per le impronte digitali è nascosto all’interno del display, in basso.

La selfiecamera del Vivo Y25e apparso sul mercato messicano, contenuta in un foro centrale, è da 32 megapixel e ha “diversi filtri e opzioni della modalità bellezza per gli amanti dei selfie, incluso uno che consente di modificare le caratteristiche del viso utilizzando l’intelligenza artificiale“. Dietro, ci sono due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità, assieme a un sensore principale da 64 megapixel (f/1.79) con stabilizzazione ottica.

Il chipset octacore è il MediaTek Helio G99, che sfrutta 8 GB di RAM (+ 8 GB di RAM virtuale) e 256 GB di storage, espandibile via microSD. La batteria, da 4.600 mAh, ha una carica rapida da 66 W: le connettività previste sono il Dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS. C’è sempre Android 13 sotto l’interfaccia Origin OS 3. Il prezzo locale è di 8.999 pesos.