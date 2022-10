Realtà Debora Mancini lancia il progetto "Ad alta voce…per piacere!"

Ascolta questo articolo

Mettere al centro la lettura e la condivisione, facilitare lo stare insieme nutrendo al tempo stesso la mente e l’anima. Questa è la mission dell’associazione Realtà Debora Mancini, che ha dato vita a un progetto prezioso dal titolo “Ad alta voce…per piacere!” Si tratta di un progetto che ha esordito a giugno e proseguirà per un anno (quindi fino a metà 2023), con un calendario di mese in mese ricco di eventi sia per grandi che per piccini.

Ad alta voce…per piacere!, che ha vinto il Bando Ad Alta Voce (per i progetti a carattere regionale) finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura, ha come focus Milano e la Lombardia. In questi primi mesi gli appuntamenti hanno fatto registrare un buon successo di pubblico, a dimostrazione del fatto che c’è voglia di cultura dal vivo.

Debora Mancini e Daniele Longo (fondatori di Realtà Debora Mancini) viene definito “un progetto Tran’s-n’art, di arte tra le arti, oltre le arti, al di là delle arti”. La contaminazione tra le varie espressioni artistiche, infatti, fa da sempre parte del DNA dell’associazione che crede anche nel dialogo tra le discipline artistiche, scientifiche e didattiche.

Il libro rimane comunque al centro, in quanto riesce a trasformarsi in un ideale focolare intorno a cui sedere e creare. Il bello degli eventi-spettacoli-letture di Ad alta voce…per piacere! è proprio il fatto che non vede solo degli artisti in scena, ma anche il coinvolgimento diretto del pubblico che è così chiamato a leggere e creare.

Molti i nomi coinvolti in questo progetto. Oltre ai già citati Debora Mancini e Daniele Longo ci sono anche Alessia Bedini, Enrico Ernst, Reno Brandoni, Emanuele Cedrone, Marco Gobetti, Massimo Giuntoli, Roberto Piumini, Francesco Mancini, Nadio Marrenco, Nicoletta Tiberti, Daniela Tedosi e Stefano Sandrelli.Dove trovare il programma aggiornato mese per mese? Sul sito ufficiale adaltavoceperpiacere.it.