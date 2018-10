Vettel sul suo deludente fine di stagione: “Non lascerò la Ferrari”

Con sole quattro gare alla fine del campionato, le speranze della Ferrari di portarsi a casa il mondiale si sono ridotte al lumicino. L’unico modo per rimettersi in gioco sarebbe un miracolo: il distacco di 67 lunghezze da Lewis Hamilton equivale infatti ad una vera e propria sentenza. Già con la prossima gare in Texas, il pilota della Mercedes si giocherà il primo match ball mondiale. A quel punto potrà fregiarsi del quinto titolo, eguagliando un mito della Formula 1 come Juan Manuel Fangio.

Mentre Hamilton sta per mettere le mani sul titolo, Vettel attraversa invece uno dei periodi più bui da quando si è accasato con la Rossa. Il tedesco è stato da più parti criticato per i troppi sbagli commessi durante la stagione; errori che di fatto lo hanno estromesso dalla corsa all’iride.

La crisi e l’ipotesi della rottura

Negli ultimi tempi in molti hanno aizzato il sospetto di una possibile crisi in seno alla squadra. I media hanno parlato di un Vettel poco supportato, in rotta di collisione con il team. A dispetto però dei tanti problemi presenti all’interno del box, Seb ha voluto rilasciare una dichiarazione che ha messo in chiaro quello che sarà il suo prossimo futuro con la casa di Maranello.

Come ribadito ad Auto Bild al termine della trasferta di Suzuka, il quattro volte campione del mondo con la Red Bull ha escluso categoricamente di pensare al divorzio. “Non lascerò la Ferrari. Faccio parte della squadra e voglio che sia così, nient’altro”. Nonostante la matematica non l’abbia definitivamente condannato al secondo posto, Vettel continua a non darsi per vinto. “Penso che disponiamo di parecchio potenziale. Naturalmente, le ultime gare non sono andate bene per noi e abbiamo reso le cose troppo facili alla Mercedes. Ma anche così lo spirito all’interno della squadra è buono”.

Vettel mette così a tacere le voci che parlano di una possibile rottura con il team, un’ipotesi da più parti ventilata nel corso delle ultime settimane. Ma se il campione di Heppenheim non vive da separato in casa, di sicuro sente la pressione della stampa e degli addetti ai lavori. Non è quindi un caso che in sua difesa sia dovuto intervenire Lewis Hamilton, sostenendo che sarebbe opportuno avere più rispetto di Sebastian.