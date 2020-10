Sebastian Vettel sulla sua esperienza in Ferrari: “Se devo giudicarmi in modo duro e onesto, ho fallito”

Arrivato in Ferrari nel 2015 dopo i grandi trionfi con la Red Bull, Sebastian Vettel ha fatto di tutto per ripercorrere le orme di Michael Schumacher, suo idolo e mentore che tra il 2000 e il 2004 aveva vinto cinque titoli mondiali con la Rossa.

Dopo aver acceso la speranza di milioni di tifosi, il tedesco ha però raccolto solo due secondi posti in classifica. Lewis Hamilton e le Mercedes dell’era turbo-ibrida hanno dimostrato di essere imprendibili anche per l’asso di Heppenheim, che dopo sei stagioni passate alla corte di Maranello, ha deciso di mettersi quest’esperienza alle spalle sposando l’ambizioso progetto targato Aston Martin.

Come da lui ribadito per mezzo di un’intervista al podcast di Formula 1 Beyond The Grid, quello che sta per concludersi è senza dubbio un periodo dove ha raccolto ben poco rispetto alle grandi aspettative della vigilia. Ammettendo di aver commesso degli errori, il tedesco ha lasciato però intendere che non sono nemmeno mancate le divergenze di vedute con il box Ferrari.

“Ci sono cose che avrei dovuto fare meglio. Altre, magari, avrei dovuto notarle prima. Poi ci sono state lotte che non avrei dovuto ingaggiare” ha ammesso il quattro volte campione del mondo che però non ha rimpianti per come siano andate a finire le cose. Ciononostante è innegabile che una volta indossati i colori della scuderia emiliana, per un motivo o per un altro non è stato in grado di raggiungere l’obiettivo di conquistare il titolo.

Ai tanti che credono che da Hockenheim 2018 qualcosa non abbia più iniziato a girare per il verso giusto, l’ex pilota della Red Bull preferisce glissare, affermando di non voler parlare di quelle che sono le cose che capitano in pista. A fronte di questa precisazione, aggiunge però che non cerca alcun tipo di scuse. Proprio per questo motivo è lui stesso a riconoscere che “comunque, se devo giudicarmi in modo duro e onesto, ho fallito”. Ma anziché abbattersi, Seb vuole essere positivo, riconoscendo che anche da tutto ciò ha avuto modo di crescere e imparare. “Credo mi abbia anche fatto fare un passo avanti, ad un livello successivo” ha concluso cercando di vedere – per quanto possibile – il bicchiere mezzo pieno.