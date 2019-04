Sebastian Vettel non esclude di potersi ritirare a fine 2020

L’avvio di stagione di Sebastian Vettel non è stato certo dei più esaltanti. Dopo le premesse della vigilia, in cui la Ferrari veniva data per favorita, i risultati delle prime due gare sono state ben al di sotto delle aspettative. Seb non è riuscito ad andare al di là di un quarto e quinto posto, riaccendendo le polemiche dei suoi detrattori, che non gli hanno perdonato l’ennesimo errore commesso in pista.

Ma oltre ai malumori dei tifosi, delusi anche dal confronto con il suo neo compagno di squadra Leclerc, a far discutere sono state anche alcune dichiarazioni riguardanti la svolta impressa da Liberty Media, società statunitense proprietaria dei diritti della Formula 1.

Sul punto, il quattro volte campione del mondo con la Red Bull non è affatto soddisfatto delle prospettive che si stanno delineando. “La F1 ora è più spettacolo e business che uno sport. Si può dire probabilmente è lo stesso per altri sport, ma forse in quelli gli atleti non lo avvertono tanto quanto qui. Se diciamo che siamo uno show, allora portiamo lo spettacolo. Ho la sensazione che stiamo sprecando così tanto tempo ed energie con regolamenti che sono molto costosi per nulla”.

Tra le varie ipotesi sul tavolo, ci sarebbe anche quella di far entrare nuovi team. La proposta che in passato era stata accolta positivamente, ora fa storcere il naso. A non gradire una simile circostanza è stato anche Christian Horner, team principal della Red Bull, che ha fatto leva sul concetto della qualità, ovvero del pochi ma buoni. A tal proposito ha ribadito che anche anni fa la griglia venne ampliata, ma ad oggi nessuno di quei nuovi team è riuscito a sopravvivere.

Ma a complicare le cose c’è anche un altro tema: alla fine del 2020 scadranno gli attuali regolamenti, e con la stagione successiva si entrerà a tutti gli effetti in una nuova era. Cosa questo comporterà non è dato sapere, ma Seb ha dimostrato di avere le idee ben chiare. “Sono certo di voler guidare quest’anno e l’anno prossimo, poi non so cosa succederà con i regolamenti. Nessuno lo sa, finora. E io non resterò solo per il gusto di essere in F1”.