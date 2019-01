Schumacher compie 50 anni. La famiglia rilascia informazioni sulla sua salute

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - L'idea di rendere disponibile l'applicazione di Michael Schumacher è fantastica. Per me, che sono un appassionato di Formula 1, è un must-have installare tale software. Non vedo l'ora che sia reso disponibile, sperando gratuitamente. Per le condizioni di Michael invece, sembrano parole di ottimismo quelle della moglie del 7 volte campione del mondo di F1.