Sarà Netflix a trasmettere la miniserie su Ayrton Senna

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Se delle imprese in pista di Ayrton conosciamo pressoché tutto, altrettanto non si può dire degli aspetti più intimi della sua vita privata. Il rapporto con la religione, gli amori e i tormenti hanno avuto un peso non indifferente, ragion per cui chi vorrà saperne di più su di lui come persona, troverà nella miniserie molte risposte che faranno luce su un personaggio che come pochi ha caratterizzato il mondo della Formula 1.