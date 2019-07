Rubens Barrichello debutta nel mondo del cinema: sarà il produttore esecutivo del film su Ayrton Senna

A 25 anni dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna, il magazine brasiliano Epoca ha rilanciato la notizia della produzione di un lungometraggio dedicato alla vita dell’asso verde-oro. L’iniziativa nata con lo scopo di omaggiare quello che per molti è il pilota più forte di tutti i tempi, prevede anche la partecipazione di un personaggio di primo piano come Rubens Barrichello.

Nel progetto fermo attualmente alla fase iniziale di progettazione, l’ex compagno di squadra di Michael Schumacher assumerà l’incarico di produttore esecutivo. Così, dopo una vita trascorsa in Formula 1 dove detiene il record di gran premi disputati, il pilota di chiare origini italiane ha deciso di prendere parte ad un film che onorerà la grandezza di un mito entrato nel cuore degli appassionati.

Nella sua lunghissima carriera, Rubinho non ha mai nascosto la profonda ammirazione nei confronti del campione morto nel 1994 ad Imola mentre era al volante della Williams motorizzata Renault. Sulla scorta di quella venerazione, Barrichello non ha nascosto di aver sempre corso ispirandosi al connazionale, entrato di diritto nella leggenda della Formula 1.

Ora però, più che guardarlo come esempio da emulare in pista, il vicecampione del mondo delle stagioni 2002 e 2004 vuole omaggiarlo con un progetto che racconterà anche il periodo della sua infanzia e dell’adolescenza vissute in patria.

Al momento non si conoscono molti altri dettagli sul film che segnerebbe il debutto di Rubens Barrichello nel mondo del cinema. A parte la 44 Filmes, che molto probabilmente si occuperà della produzione, in questa prima fase non si è nemmeno in grado di dire quando la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche.

In passato anche altri personaggi avevano tentato di mettere in piedi un simile progetto, ma alla fine, per un motivo o per un altro, avevano dovuto rinunciare. La caccia ai finanziamenti è però già partita e, se dovesse andare a buon fine, permetterà di portare sul grande schermo la storia del compianto tre volte campione del mondo.