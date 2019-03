Raikkonen svela che aveva firmato per la Ferrari già nel lontano 2005

Kimi Raikkonen, per anni al volante delle monoposto del Cavallino Rampante, ha recentemente voluto svelare uno dei retroscena legati al suo primo approdo in Ferrari. Come tutti gli appassionati ricorderanno, il finlandese iniziò la sua avventura con la Rossa nel 2007, aggiudicandosi proprio in quella stagione il suo unico titolo mondiale.

Ora, grazie ad un podcast presente sul sito ufficiale della Formula 1, è lui stesso a far presente che in verità l’accordo con i vertici di Maranello era già stato raggiunto nel 2005. In altre parole tutto era già stato deciso ben prima dell’annuncio di Schumacher, che comunicò il suo ritiro solo alla termine del Gran Premio di Monza del 2006.

Iceman ammette poi di essere rimasto sorpreso che una notizia del genere riuscì a sfuggire ai giornalisti, rimanendo sconosciuta per così tanti anni. “In effetti ho firmato il mio contratto nel 2005, molto tempo prima di andare via dalla McLaren. Onestamente rimasi sorpreso che nessuno ne parlò”.

L’ex ferrarista ha poi aggiunto che all’epoca non era affatto alla disperata ricerca di un nuovo team. “Trovare un accordo non ha richiesto molto tempo. Non volevo unirmi disperatamente a questa o quella squadra. Non avevo programmato di andare alla McLaren, successe così, e la stessa cosa capitò con la Ferrari”.

Ma fu proprio alla Ferrari che riuscì a vincere quel titolo mondiale che gli era sfuggito alla McLaren. Nel 2003 a sopravanzarlo fu Michael Schumacher, mentre nel 2005, pur disponendo della monoposto più competitiva del lotto, venne tradito dalla scarsa affidabilità delle vetture di Woking: tutto ciò spalancò la porta a Fernando Alonso, che riuscì a vincere il suo primo campionato del mondo con la Renault.

Oggi, alla soglia del 40 anni, Kimi Raikkonen è a tutti gli effetti il pilota più esperto del Circus, inoltre con le sue 151 gare corse al volante della Ferrari, è secondo solo a Michael Schumacher che detiene il primato assoluto con 180.