Per Toto Wolff, nel futuro di Lewis Hamilton ci sarà la Ferrari

Negli ultimi anni dopo i grandi successi di Lewis Hamilton con la Stella a tre punte, non di rado si torna a parlare di un suo possibile arrivo in Ferrari. Sul punto qualche giorno fa si è espresso anche Toto Wolff, numero uno del muretto del box Mercedes, che in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha lasciato intendere che un’ipotesi del genere sarebbe da prendere seriamente in considerazione.

Dopo aver premesso che con il pilota anglo-caraibico la Mercedes è riuscita a rinverdire i fasti di un tempo, Wolff ha anche aggiunto che l’attrattiva del Cavallino rimane un unicum nell’intero panorama degli sport a quattro ruote. “Ne abbiamo anche parlato apertamente fra di noi. La Ferrari è un marchio fenomenale, il più prestigioso in F1, e ogni pilota sogna di vincere un Mondiale con il Cavallino. Lo capisco perfettamente” ha precisato il manager di origini austriache.

Vincere un titolo con la Rossa rimane infatti un sogno che qualsiasi pilota vorrebbe realizzare. Dal canto suo, Toto Wolff spera che Lewis Hamilton possa finire con loro la carriera, magari vincendo ancora tanti altri titoli, ma il futuro rimane pur sempre una variabile imprevedibile.

Ad ogni modo, nel caso in cui Hamilton decidesse di cambiare aria, le Frecce d’Argento avrebbero già un progetto in porto. Sul punto, il marito di Susie Wolff non ha dubbi: “Troveremo sempre piloti pronti a venire da noi”. E in quella circostanza, la prima scelta non potrebbe che ricadere su Sebastian Vettel, un pilota verso il quale Toto Wolff nutre il massimo rispetto, sia come sportivo che come persona.

Non appena si è diffuso il contenuto delle dichiarazioni di Toto Wolff, Lewis Hamilton ha voluto categoricamente smentire l’intenzione di passare con i rivali di Maranello. Pur ammettendo che la Ferrari rimane sempre una valida alternativa, al momento non avrebbe nessun piano per il futuro. Il suo unico obiettivo rimane quello di continuare a guidare per la Mercedes. “È incredibile quello che stiamo ottenendo insieme, e ho intenzione di lavorare con questo team per aiutarlo a diventare il più forte di tutti i tempi. Questo è il mio unico obiettivo” ha concluso il recordman assoluto di pole position nella storia della Formula 1.