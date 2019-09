Per Juan Pablo Montoya, il divario tra Vettel e Leclerc non è mentale ma tecnico

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Montoya dall’alto della sua esperienza si sarà fatto un’opinione ben chiara di quello che sta succedendo a Vettel. Se il tedesco non ha feeling, chiaramente non riuscirà a dare il meglio di sé e sarà più incline all’errore. Dall’altra parte non bisogna dimenticare la pressione di guidare in una squadra come la Ferrari: anche questo ha un suo peso, specie se si vede il proprio compagno di squadra volare. Non da ultimo non lo aiutano le critiche di una parte della stampa e dei tifosi che lo mettono in discussione, ridimensionando i quattro titoli mondiali vinti con la Red Bull.