Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Quasi 8 anni... 8 lunghi anni da quel maledetto incidente sugli sci che ha stravolto per sempre la vita del 7 volte Campione del mondo Michael Schumacher. Dalle parole del suo caro amico Jean Todt si evince tutto il rispetto che solo un vero amico è in grado di portare, non solo alla leggenda della Formula 1, ma ai suoi familiari che hanno chiesto massimo riserbo in tutto questo tempo. Speriamo che le condizioni del campione migliorino.