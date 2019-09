Michael Schumacher trasportato in ospedale a Parigi: le condizioni del campione di F1

Michael Schumacher è arrivato ieri sera a Parigi per essere ricoverato nell’unità cardiologica dell’ospedale George Pompidou. Una notizia che ha lasciato i fan senza parole e che temono per la vita del grande campione di F1.

Questo trasferimento improvviso avrebbe, infatti, ipotizzare un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Stando, invece, alle notizie riportate dai principali quotidiani internazionali, sembra che Micheal Schumacher sia stato trasportato all’ospedale parigino per essere sottoposto ad una cura top secret.

Il pilota tedesco, che per anni ci ha fatto sognare con la Ferrari, è arrivato nel capoluogo francese con un camion ambulanza giallo e blu.

Ad accompagnarlo anche un vero e proprio corteo di medici ed assistenti, una dozzina in tutto, per agire tempestivamente in caso di necessità durante il tragitto.

Alle 15:40 la barella del campione tedesco si trovava già al primo piano dell’ospedale “George Pompidou”, per raggiungere l’Unità di monitoraggio continuo del Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare.