Michael Schumacher: in arrivo il primo documentario ufficiale

Michael Schumacher è una leggenda nel mondo dell’automobilismo e anche chi non è appassionato, conosce almeno per sentito dire le gesta e la grandiosità del pilota tedesco, sette volte campione del mondo di Formula 1. Dopo l’incidente sugli sci, però, nonostante la sua popolarità, la famiglia è riuscita a mantenere il completo anonimato sulle condizioni di salute di Schumacher.

Al momento già esiste un museo dedicato alla carriera del pilota tedesco, ma come già è successo per altre leggende di vari sport, anche in questo caso la famiglia ha autorizzato alla creazione di un documentario ufficiale sulla vita di Michael.

Questo “film” racchiuderà, senza sorvolare niente, i momenti salienti della carriera in Formula 1, i suoi alti e bassi, a mo di archivio storico inedito che metterà in risalto la molteplicità di Schumacher, dal suo essere pilota, al ruolo di calciatore negli eventi benefici, nonché uomo di famiglia.

Il documentario di Michael Schumacher

Sarà narrata la storia di un ragazzo che non avrebbe neanche lontanamente sognato di infrangere i record che ha conquistato nei suoi anni di attività e ciò che è incredibile è il modo in cui i suoi compagni di squadra e i suoi colleghi nel circus parlano di lui, come spiegano il suo modo di lavorare, unico nel suo genere, che lo ha reso uno dei migliori, se non il migliore per alcuni critici del settore.

Nonostante il successo, però, non si è fatto prendere la mano ed è rimasta sempre la stessa persona calma che mette al primo posto la famiglia. I registi saranno i pluripremiati Michael Wech e Hanns-Bruno Kammertons e il documentario sarà parlato solamente in lingua tedesca. La Rocket Science, invece, si occuperà della distribuzione.

La data di uscita del primo documentario autorizzato dalla famiglia è fissata per il 5 gennaio e gli unici Paesi in cui uscirà saranno Germania e Svizzera.