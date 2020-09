Mattia Binotto: il video del suo presunto incidente stradale ha già fatto il giro del web

Dopo le sempre più eclatanti disavventure in pista di Vettel e Leclerc, la malasorte non ha voluto risparmiare nemmeno Mattia Binotto, team principal della Scuderia Ferrari. A differenza dei due piloti del Cavallino Rampante, a mandare al tappeto il numero uno della scuderia emiliana non è stata la poco esaltante SF1000, ma la sua Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Stando a quello che è un video che circola in rete, Mattia Binotto non può certo definirsi baciato dalla fortuna. Nel filmato è stato infatti ripreso lungo una strada in prossimità di Reggio Emilia mentre è in attesa del carro attrezzi. Il suo bolide – guarda caso color rosso Ferrari – non ne vuole più sapere di rimettersi in moto e lui, sconsolato, attende mestamente sul bordo della strada che qualcuno giunga finalmente ad aiutarlo.

https://www.facebook.com/watch/?v=729039951287478

Dal video non è chiaro quale motivo abbia appiedato lo sconfortato team manager, al quale non rimane altro che alzare le braccia e gli occhi al cielo. Il suo messaggio è chiaro: in simili circostanze non gli rimane più nulla da poter fare se non aspettare l’arrivo dei soccorsi e soprattutto di tempi migliori.

Stando però a quanto si può dedurre dalle immagini diffuse, Mattia Binotto sarebbe rimasto coinvolto in un presunto tamponamento di lieve entità. Se è però vero che al peggio non c’è mai fine, non è da escludere che anche lui sia rimasto vittima di un guasto tecnico al pari di quelli che ultimamente affliggono la coppia di piloti in Rosso.

Il video realizzato dalla vettura di un automobilista di passaggio, nel giro di poche ore ha fatto il giro del web. Nel filmato lo stesso automobilista, riconoscendo il 50enne ingegnere da 25 anni in forza alla Rossa, lo sprona a non mollare rivolgendosi con un sarcastico e beffardo: “Binotto, ma la Ferrari? Ma come facciamo? Dai dai!”.