Mark Webber su Charles Leclerc: “Potrebbe presto stancarsi della Ferrari”

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Mark Webber ha ragione: Leclerc è arrivato in Ferrari aspettandosi di dover guidare un’auto che poteva giocarsela con i migliori. Quest’anno la situazione è precipitata, rimescolando tutte le ambizioni del giovane monegasco che sperava di lottare per il titolo già quest’anno. Purtroppo per lui, dovrà attendere almeno il 2022, ma anche tra due anni non è detto che avrà tra le mani un’auto all’altezza dei primi della classe. A quel punto l’idea di andarsene non potrà che rafforzarsi, diventando controproducente sia per lui che per la Rossa.