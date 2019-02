La F1 arriva su Netflix: dall’8 marzo sul sito la serie "Drive to Survive"

La Formula 1 sta per sbarcare su Netflix, ma non come sport, ma come una serie TV. Ad annunciarlo è Netflix che ha specificato gli ultimi dettagli prima del lancio ufficiale sulla piattaforma streaming: sarà disponibile a partire dall’ 8 marzo 2019 e si chiamerà “Formula 1: Drive to Survive“.

Si tratta di una serie tv suddivisa in 10 episodi ed è la prima che consente di entrare a tutti gli effetti nel mondo della categoria automobilistica più famosa del mondo. Finora, sono stati registrati dei film sulla F1, ma ambientati in decenni fa, come Rush, o quello dedicato alla Ferrari 312B, ma la serie non era stata ancora programmata.

La Formula 1 diventa una serie TV su Netflix

I creatori sono gli stessi che hanno dato vita a Senna e Amy, i due famosi documentari, e mostreranno al pubblico di Netflix il mondo della Formula 1 che non rappresenta una semplice gara a chi arriva primo, ma è, come ogni sport, il risultato di tanti sacrifici fatti sin dalla giovane età, magari con piloti che provengono da modeste famiglie che difficilmente arrivavano a fine mese.

La serie approfondisce anche le vite private dei piloti mostrando tutto ciò che si cela dietro l’approdo a questa particolare categoria automobilistica. Mentre una nuova generazione di piloti esce dall’ombra dei rivali più anziani e delle leggende più esperte della pista, la scena è pronta per una nuova ondata di avvincenti competizioni e sfide sulla griglia.

La stagione mostrata è proprio la 2018, quella che si è appena conclusa con la vittoria finale di Lewis Hamilton e della Mercedes. La serie, inoltre, mostra delle dettagliate analisi su tutte le tappe, partendo dal GP d’Australia, passando per la tappa a Monza, fino a chiudere il campionato ad Abu Dhabi. Sarà dato maggiore risalto anche al lavoro svolto nei garage.