Gp Imola: trionfo Red Bull, vince Verstappen su Perez. Male le Ferrari

Dominio assoluto di Max Verstappen nel week end imolese. Il pilota olandese, campione del mondo in carica, dopo aver vinto nella giornata di sabato, la prima Sprint Race della stagione, si aggiudica anche il Gran Premio dell’Emilia Romagna, quarta prova del mondiale 2022. Per la Red Bull numero 1 anche il punto per il giro più veloce. Sul podio l’altra Red Bull, guidata dal messicano Sergio Perez, secondo come in Australia e la Mclaren del britannico Lando Norris.

Giornata nera per la Ferrari dopo l’ottimo avvio di stagione. Charles Leclerc, leader del mondiale piloti, non è riuscito a sfruttare la partenza in prima fila, facendosi infilare da Perez e Norris. Conquistato il terzo posto ai danni della Mclaren del britannico, il ferrarista, nel tentativo di attaccare Perez, è andato in testa coda danneggiando il muso della sua monoposto. Dopo l’inevitabile sosta ai box, Leclerc è riuscito a risalire tre posizioni finendo al sesto posto. È andata peggio per l’altra Ferrari, quella guidata da Carlos Sainz. Alla variante del Tamburello contatto con la Mclaren di Ricciardo e gara finita ancor prima di completare il primo giro.

Ai piedi del podio è giunta la Mercedes di George Russell, che ha preceduto l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Punti mondiali anche per Yuki Tsunoda (AlphaTauri), settimo, Sebastian Vettel (Aston Martin), ottavo, Kevin Magnussen (Haas), nono e Lance Stroll (Aston Martin), decimo. Doppiato, e solo tredicesimo, il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

Nel mondiale piloti Verstappen accorcia le distanze nei confronti di Leclerc che resta saldamente al comando, così come la Ferrari, insidiata a 11 lunghezze dalla Red Bull.

Classifica mondiale piloti dopo 4 gare: Leclerc 86 punti, Verstappen 59, Perez 54, Russell 49, Sainz 38, Norris 35, Hamilton 28, Bottas 24, Ocon 20, Magnussen 15, Ricciardo 11, Tsunoda 10, Gasly 6, Vettel 4, Alonso 2, Guanyu, Albon e Stroll 1.

Classifica mondiale costruttori dopo 4 gare: Ferrari 124 punti, Red Bull 113, Mercedes 77, Mclaren 46, Alfa Romeo 25, Alphine 22, AlphaTauri 16, Haas 15, Aston Martin 5, Williams 1.

Si torna in pista tra due settimane per l’inedito Gran Premio di Miami.