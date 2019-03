Gp Australia: buona la prima per Bottas, secondo Hamilton. Male le rosse

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Le deludenti qualifiche della Ferrari erano un campanello di allarme anche per la gara. E infatti le rosse non sono riuscite ad essere competitive, così come avevano fatto sperare nei test precampionato. In Australia vince la Mercedes, con la sorpresa Bottas, che precede Hamilton, che in realtà sono 4 anni che non vince all’esordio, per poi rifarsi durante il Mondiale. Niente di nuovo diremmo, ma speriamo che già dal Bahrain la Ferrari possa far gioire i propri tifosi.