Formula 1 al Mugello: fra 5 anni la possibile candidatura

Paolo Poli, direttore del Mugello Circuit, ha dichiarato che fra 5 anni potrebbe esserci l’intenzione di candidarsi per la Formula 1, portandola così in Toscana, per un affare di rilevanza: in tal caso sarebbero necessarie partnership nazionali, alla stregua dell’accordo siglato da Monza con la F1 degli anni a venire.

L’Autodromo internazionale del Mugello si distingue da altri circuiti del nostro Paese per la gestione non statale: dal 2006 a 3 anni fa infatti la Ferrari ha investito generosamente al fine di aumentare il valore delle infrastrutture e della professionalità degli operatori, esibendosi così allo sguardo internazionale con standard qualitativi maggiori, oltre ad averne fatto sede delle celebrazioni per il 60° anniversario della casa automobilistica di Maranello e del Campionato mondiale piloti di Formula 1 in cui ha trionfato Räikkönen.

Il circuito automobilistico e motociclistico è situato nel comune di Scarperia e San Piero, appartenente alla città metropolitana di Firenze: con un tracciato della pista lungo 5.245 m e 15 curve, è stato aperto nel 1974 e da allora è teatro del Gran Premio motociclistico d’Italia del motomondiale, solitamente nel mese di Giugno.

Dal 1994 inoltre è sede delle vetture turismo del Deutsche Tourenwagen Masters, oltre ad aver ospitato la Formula 2, 3000, l’ITCC ed il Campionato FIA GT, senza dimenticare la sede di arrivo delle edizioni del Giro d’Italia del 1977 e 2007.

Nel frattempo però ha tenuto a sottolineare che la priorità è al momento quella di rinnovare la collaborazione con il motomondiale, in vista del Gran Premio d’Italia, una delle gare del Campionato mondiale di Formula 1 che quest’anno è giunto alla sua 90esima edizione: per 85 volte l’autodromo nazionale di Monza ne è stato la culla, con il suo circuito automobilistico internazionale nel Parco di Monza. Inaugurato nel 1922, rappresenta il 3° autodromo permanente più antico al mondo, successivo a quello di Brooklands, oramai in disuso, e ad Indianapolis.