F1, Pirelli contro i pit stop obbligatori

Consapevoli che i pit stop per le gomme significano un’ulteriore opportunità per errori che a volte possono capovolgere una gara, che certe volte prende unapiega “noiosa”, e preoccupati per il numero di gare che attualmente richiedono solo una sosta, si è parlato di introdurre dei pit stop obbligatori nel tentativo di rendere le gare più spettacolari. Pirelli, che continuerà a essere l’unico fornitore di pneumatici della F1 fino al 2023, non è favorevole alla proposta.

“Ci sono state molte discussioni sull’imposizione di due soste per regolamento“, ha detto il Racing Manager Pirelli Motorsport Mario Isola. “Non sono sicuro che sia la soluzione giusta perché hai il rischio che tutte le macchine si fermino nello stesso giro“. La prossima stagione vedrà un cambiamento nella codifica dei colori, che sebbene introdotta per rendere le cose più facili da capire per i fan occasionali, sta già causando confusione poiché i tre colori di ogni razza (bianco, giallo e rosso) saranno sempre utilizzati per indicare la durezza relativa degli pneumatici rispetto agli altri 2 portati in GP: ciò significa che una gomma media potrà avere la banda rossa, se le altre due gomme portate saranno Hard e SuperHard, mentre fino al 2018 ogni mescola aveva il proprio colore.

Pirelli si oppone alla scelta della Formula 1

Isola ritiene, inoltre, che gli pneumatici dovrebbero essere più consistenti per consentire ai piloti di spingere di più. “Vogliamo essere un po’ più prudenti, perché se avessimo gare con un solo stop, a questo punto è molto meglio dare ai piloti pneumatici un po’ più coerenti, in modo tale da poter spingere di più e forse avere uno spettacolo migliore in pista“, ha ha detto, anche se ammette che fornire pneumatici meno suscettibili al surriscaldamento è ancora un problema.

Hanno apportato alcuni miglioramenti al prodotto stesso, hanno proposto diverse mescole al fine di ridurre il surriscaldamento, ma quest’ultimo non è evitabile quando si segue un’altra vettura e si perde molto carico aerodinamico. Guardando al 2021, quando lo sport passa da cerchi da 13 pollici a 18 pollici, ha dichiarato che hanno già iniziato a progettare le nuove gomme, ma devono conoscere almeno l’80 – 90% delle prestazioni previste delle auto il prima possibile, perché senza quelle informazioni è davvero difficile creare gomme apposite.

Isola ha rivelato che la prima parte di questa stagione vedrà Pirelli concentrarsi sulle sue gomme 2020 prima di rivolgere tutta l’attenzione alla gomma del 2021. “Non vogliamo fermare lo sviluppo del prodotto 2019 perché c’è qualcosa in più che possiamo fare e lo sappiamo”, ha affermato. “Ma sicuramente la seconda metà del 2019 sarà dedicata agli pneumatici da 18 pollici, direi sei mesi per il 2020 e poi passeremo ai 18 pollici e dedicheremo il 100% del personale alle nuove dimensioni e alla nuova sfida“.