F1, la Sauber cambia nome e diventa Alfa Romeo Racing

Il ritorno di Alfa Romeo nel mondo della Formula 1 è iniziato con un processo graduale. Il tutto è cominciato nel dicembre del 2017, quando Alfa Romeo faceva principalmente da main sponsor per la livrea della monoposto di Formula 1 della scuderia svizzera. Il nome della Scuderia, all’epoca passò da Sauber F1 Team ad Alfa Sauber.

A poco più di un anno di distanza, arriva un’altra novità. Il termine Sauber sparisce completamente dal nome della scuderia e l’iscrizione al mondiale 2019 di Formula 1 è stata fatta sotto il nome di Alfa Romeo Racing. A questo punto, non si tratta più di una semplice sponsorizzazione, visto anche l’ingaggio di Simone Resta, ex dipendente Ferrari e di una nuova coppia di piloti come Kimi Raikkonen (ex pilota Ferrari) e Antonio Giovinazzi proveniente dalla Ferrari Driver Academy, nonché addetto al simulatore della Ferrari.

Alfa Romeo Racing: cosa cambia in F1

L’indipendenza gestionale della Sauber continuerà ad esserci: il team principal sarà Frederic Vasseur e anche i proprietari non sono cambiati. Il team principal ha dichiarato: “Con grande piacere annunciamo la nostra partecipazione al Campionato del Mondo di Formula 1 2019 con il nuovo nome “Alfa Romeo Racing“.

Il motivo principale di tale entusiasmo è che i risultati riscontrati in pista sono stati decisamente migliori quando è iniziata la collaborazione con l’Alfa Romeo in tutta la stagione 2018. Tutti i membri del team risultano motivati e il tutto è stato voluto da Sergio Marchionne, ex amministratore delegato del gruppo FCA.

Nonostante la denominazione Alfa Romeo Racing sia nuova, dichiara Vasseur, la casa automobilistica italiana può vantare un gran numero di successi in Formula 1 sin dal 1910, primo impegno ufficiale nelle competizioni automobilistiche. La prossima monoposto sarà presentata il 18 febbraio a Barcellona, ma già il 15, tre giorni prima, sarà svolto un filming day sul circuito.