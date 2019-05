F1: GP Spagna 2019 Barcellona, orari Sky e TV8

La stagione 2019 di Formula 1 prosegue il suo cammino verso il quinto appuntamento. Si corre in Europa, più precisamente sul circuito di Catalogna, in Spagna, dove si sono tenuti i test preinvernali. Questa pista rappresenta un vero e proprio banco prova in vista dei successivi Gran Premi, sempre europei.

La Mercedes al momento ha fatto bottino pieno con 4 doppiette e con i due piloti, Hamilton e Bottas che sono in lotta con un osolo punto di differenza. Per quanto riguarda il campionato costruttori, la Mercedes presenta un vantaggio di 74 punti rispetto alla Ferrari che al momento ha raccolto solo 2 podi. La Red Bull invece, dovrà riscattare il problema riscontrato con Gasly in occasione dell’ultimo Gran Premio.

Gli orari del GP di Spagna di Formula 1, su Sky e TV8

Anche per il Gran Premio di Spagna di Formula 1, la diretta esclusiva di tutte le fasi è affidata ai canali di Sky Sport. Su TV8, invece, saranno visibili le differite di qualifiche e gara. Il weekend inizia venerdì 10 maggio con le prime due sessione di prove libere, rispettivamente alle ore 11.00 e alle ore 15.00.

Sabato 11 maggio, invece, si terranno l’ultima sessione di libere alle ore 12.00 e le tre sessioni di qualifica a partire dalle ore 15.00 sui canali Sky. Su TV8, invece, le qualifiche saranno trasmesse alle ore 18.00. La gara si terrà domenica 12 maggio a partire dalle ore 15.10 su Sky Sport F1 e Sky Uno. Su TV8, invece, sarà trasmessa la differita integrale a partire dalle ore 18.00.

Il circuito misura 4.655 chilometri, che per 66 giri danno un totale di 305 chilometri circa. Per i freni sarà un circuito mediamente impegnativo, in quanto sono 19 i secondi per ogni giro in cui sono premuti dai piloti. Nell’arco della gara, saranno 530 circa le frenate effettuate da ogni pilota.