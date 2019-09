F1, GP Italia 2019: gli orari di Sky e TV8 per l’appuntamento a Monza

Uno dei weekend più attesi dell’anno, insieme a quello del Belgio sul circuito di Spa. Proprio domenica ha vinto Charles Leclerc su Ferrari e ha ottenuto la sua vittoria in carriera in Formula 1. La prossima tappa è Monza. Il Gran Premio d’Italia presenta la peculiarità di essere sempre stato presente nel calendario ed è una delle tappe più amate, logicamente dagli appassionati italiani, ma anche all’estero.

La tifoseria e il calore trasmesso sotto il podio che affaccia direttamente sulla pista è molto particolare e lo sentono anche i piloti. La maggior parte di essi, infatti, vorrebbe almeno una volta nella vita indossare la tuta rossa e salire sul podio. In questi anni il Tempio della velocità è stato protagonista di importanti battaglie in pista e situazioni chiave per la classifica mondiale.

GP Italia: gli orari della Formula 1

La diretta dell’evento è in concomitanza sia su Sky Sport F1 che su TV8. Addirittura, in occasione del Gran Premio d’Italia su TV8 saranno trasmesse anche la terza sessione di prove libere in diretta. Il weekend comincia venerdì 6 settembre con le prime due sessioni di prove libere alle ore 11.00 e alle 15.00. Sabato 7 settembre, invece, si disputeranno l’ultima sessione di libere e le qualifiche rispettivamente alle ore 12.00 e alle 15.00.

Il Gran Premio d’Italia scatterà domenica 8 settembre alle ore 15.10. Anche quest’anno nel pregara le frecce tricolore sfrecceranno sul rettilineo principale formando il tricolore nei cieli azzurri italiani. L’ultima vittoria Ferrari a Monza risale nel 2010 con il famoso sorpasso di Alonso su Button alla prima variante grazie anche ad un lavoro impeccabile dei meccanici.

Il tracciato attuale misura 5,793 chilometri e domenica sarà percorso per 53 giri. Il motore viene messo a durissima prova ed è un vero e proprio banco di prova per testare le prestazioni massime di una vettura da competizione.