F1, GP Giappone 2019: orari TV Sky e TV8 del Gran Premio a Suzuka

La Formula 1 torna a correre questo weekend nel Sol Levante. Gli appassionati dovranno impostare le sveglie all’alba, soprattutto per assistere alle prove libere. Il circuito di Suzuka è l’unico tracciato nel calendario di Formula 1 a presentare una configurazione ad “otto”, con le vetture che passano sul cavalcavia prima della curva 130R.

È importante trovare il giusto compromesso tra carico aerodinamico e velocità in rettilineo perché oltre alla sequenza di curve medio veloci, c’è un tornante lento e rettilinei molto lunghi, come ad esempio quello che porta dalla Spoon alla 130R. Si tratta di una pista che ha segnato episodi chiave nel campionato, come il primo mondiale di Schumacher nel 2000, o le speranze infrante nel 2006 (sempre con Schumacher) e nel 2017 (con il problema tecnico di Vettel).

Formula 1, GP Giappone: orari Sky e TV8

Per questo weekend, probabilmente, i non abbonati a Sky ringrazieranno la differita perché TV8, per l’appunto trasmetterà la gara verso ora di pranzo, mentre Sky in diretta esclusiva di mattina presto. Si comincia venerdì 11 ottobre con le prime e seconde prove libere, rispettivamente alle ore 3.00 e alle 7.00. Si continuerà sabato 12 ottobre con la terza ed ultima sessione di libere alle ore 5.00 e le qualifiche dalle ore 8.00.

Su TV8, invece, le tre manche di qualifica saranno trasmesse a partire dalle ore 14.00. La gara, invece, si terrà domenica 13 ottobre a partire dalle ore 7.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. La differita integrale, invece, vedrà la trasmissione su TV8 dalle ore 14.00.

In alternativa, è possibile seguire il weekend di Formula 1 anche solo con una connessione ad Internet: esistono diversi siti di streaming legale come NowTV, SkyGo e il sito ufficiale di TV8 (accessibile solo se ci si connette dall’Italia). In più, nelle regioni confinanti del nord con la Germania è possibile che sul digitale terrestre prenda addirittura il canale tedesco.