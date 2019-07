F1, GP Germania 2019: orari Sky e TV8 del weekend

La Formula 1 si appresta ad entrare nell’undicesimo weekend di gara in questo 2019 e finora la situazione è stata piuttosto congelata: dominio netto Mercedes, tranne qualche gara, con Ferrari e Red Bull che lottano sia per il campionato piloti che per quello costruttori. La prossima tappa è in Germania, sul circuito dell’Hockenheim: prima delle modifiche, fino al 2001, era un circuito prettamente ad altissima velocità. Con quello moderno in comune aveva solo il terzo settore, e logicamente la prima curva.

Con le modifiche apportate quasi vent’anni fa, la pista si è trasformata in un circuito un po’ più lento, con un’alternanza di curve “stop and go” e lunghissimi rettilinei. È richiesto comunque un notevole sforzo da parte del motore, in quanto si superano più volte i 300 km/h nella prima parte del tracciato. Il secondo e terzo settore, invece, sono più tecnici e guidati.

F1 2019: gli orari per il GP di Germania

Per questo weekend, Sky trasmetterà la diretta esclusiva dal venerdì alla domenica, mentre su TV8 ci saranno qualifiche e gara in differita. Si comincia venerdì 26 luglio con le prove libere. Le FP1 si terranno dalle ore 11.00, mentre le FP2 alle ore 15.00. Sabato 27 luglio, invece, la terza sessione di prove libere inizierà alle ore 12.00, mentre le qualifiche dalle ore 15.00.

Su TV8, invece, la differita di queste ultime sarà trasmessa a partire dalle ore 18.00. Domenica 28 luglio, invece, il Gran Premio inizierà alle ore 15.10 su Sky Sport F1, mentre su TV8 si dovranno aspettare le ore 18.00. Il tracciato misura 4.574 chilometri e domenica i piloti dovranno affrontarlo per ben 67 volte.

Il record è stato registrato nel 2004 da Kimi Raikkonen con 1:13.780 con la McLaren. Le gomme portate dalla Pirelli sono le mescole C2, C3 e C4, ovvero quelle intermedie, visto che esistono anche la C1 e le C5.