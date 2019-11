F1, GP Brasile 2019: orari weekend di Sky e TV8

La Formula 1 si appresta quasi alla conclusione. Quello di domenica sarà il penultimo appuntamento della stagione 2019 che ha già visto entrambi i titoli mondiali conquistati: quello piloti è di Hamilton, mentre quello costruttori è di Mercedes. In passato, le edizioni del GP del Brasile sono state sempre decisive per il mondiale: nel 2007, ad esempio Kimi Raikkonen portò il titolo in Ferrari per l’ultima volta fino ad oggi, mentre nel 2008 Massa lo vinse per soli 35 secondi, quando Hamilton glielò strappò con il sorpasso su Glock all’ultima curva dell’ultimo giro.

Nel 2012, Vettel vinse il titolo piloti con una rimonta dopo un contatto al via. Insomma, il GP del Brasile ha sempre regalato spettacolo ed è abbastanza imprevedibile. È probabile che alcune scuderie porteranno delle soluzioni che anticiperanno le novità del 2020.

GP Brasile: gli orari della Formula 1

Per il Gran Premio del Brasile, solo Sky trasmetterà l’intero evento in diretta esclusiva. A TV8 saranno affidate le differite di qualifiche e gara. Il weekend comincia venerdì 15 novembre con le prime due sessioni di prove libere rispettivamente alle ore 15.00 e alle 19.00. Sabato 16 novembre, si terranno le ultime libere dalle ore 16.00 e le qualifiche dalle ore 19.00 (su Sky Sport F1).

La differita delle qualifiche sarà trasmessa su TV8 dalle ore 21.30. Domenica 17 novembre, invece, la gara partirà alle ore 18.10 su Sky Sport F1 e Sky Uno. Su TV8, la differita della gara comincerà alle ore 21.30. In alternativa è possibile seguire il tutto tramite diretta streaming su SkyGo, NowTV e il sito ufficiale di TV8, nell’apposita sezione per lo streaming.

Il circuito misura 4,309 chilometri e la gara sarà lunga 71 giri. La quota alla quale si trova il circuito mette a dura prova il turbo e anche il circuito presenta importanti dislivelli, anche di 40 metri.