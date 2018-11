F1, GP Brasile 2018: orari Sky e TV8 di Interlagos

Il titolo di campione del mondo di Formula 1 è già stato assegnato a Lewis Hamilton, ma tutto è ancora aperto per il campionato costruttori.

La Mercedes è avanti di 55 punti rispetto alla Ferrari e la prossima tappa, la penultima del mondiale, si svolge in Brasile, sul circuito di Interlagos. Hamilton ha conquistato il mondiale sullo stesso Gran Premio dello scorso anno, e il punteggio alla vigilia della gara era letteralmente identico. Dopo due digiuni, vorrà sicuramente tornare sul gradino più alto del podio, oppure potrà aiutare Bottas a scavalcare il finlandese della Ferrari, Kimi Raikkonen.

L’ultima vittoria è andata a Max Verstappen, mentre il suo compagno di squadra, Ricciardo, è stato costretto al ritiro e a vanificare la pole ottenuta il sabato. Le Ferrari, dunque sono chiamate a fare un mezzo miracolo, provando a puntare alla doppietta.

F1 2018: orari Sky e TV8 per il Brasile

Per il Gran Premio del Brasile di F1, TV8, insieme a Sky Sport, trasmetterà la diretta di qualifiche e gara. Sulla piattaforma a pagamento, logicamente saranno trasmesse anche le prove libere e la conferenza stampa del giovedì. Venerdì 9 Novembre le prime due sessioni di prove libere si terranno rispettivamente alle ore 14.00 e alle 18.00.

Sabato 10 Novembre saranno disputate la terza ed ultima sessione di prove libere, alle ore 15.00 e le tre manche di qualifica a partire dalle ore 18.00. Domenica 11 Novembre, il Gran Premio avrà inizio alle ore 18.10.

Per chi non avesse a disposizione un televisore con decoder, può seguire il tutto o sulle app di Sky, NowTV e SkyGO, oppure sul sito ufficiale di TV8 nella sezione dello streaming. Il commento del Gran Premio, come sempre è affidato a Carlo Vanzini, Marc Gené e gli inviati sono la Masolin, Davide Valsecchi, con lo Sky Tech di Matteo Bobbi.