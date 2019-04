F1, GP Azerbaijan: orari Sky e TV8 del Gran Premio a Baku

La Formula 1 punta verso il quarto appuntamento della stagione 2019, con il Gran Premio dell’Azerbaijan, sul circuito di Baku. Nei primi tre GP abbiamo assistito a tre doppiette Mercedes, il che lancia un campanello d’allarme nei confronti di Ferrari e Red Bull che se non si danno una mossa, rischiano di veder crescere ulteriormente il distacco in termini di punti nei campionati piloti e costruttori.

Da un lato, ci sono i due piloti della Mercedes che lottano tra loro per la conquista del titolo piloti, e dall’altra delle scuderie che sembrano avere alcune difficoltà a tenere il passo delle Frecce d’Argento (fatta esclusione per il Gran Premio del Bahrain). Dopo le vacanze di Pasqua, dunque si torna in pista per un nuovo appuntamento che negli anni scorsi ha regalato colpi di scena e battaglie varie.

F1, GP Baku: gli orari di Sky e TV8

In vista di questo quarto Gran Premio, anche per questa volta sarà Sky a trasmettere tutte le fasi del weekend in diretta esclusiva. Il fine settimana di motori inizia venerdì 26 aprile con le prime due sessioni di prove libere che saranno trasmesse rispettivamente alle ore 11.00 e alle ore 15.00.

Sabato 27 aprile, invece, si terranno le ultime libere e le tre manche di qualifica: le FP3 inizieranno alle ore 12.00, mentre le qualifiche saranno trasmesse a partire dalle ore 15.00. Su TV8, queste ultime saranno trasmesse in chiaro a partire dalle 18.00.

Domenica 28 aprile lo spegnimento dei semafori avverrà alle ore 14.10 con diretta in contemporanea su Sky Sport F1 e Sky Uno. Su TV8, invece, si dovranno aspettare le ore 18.00. In più, si potranno seguire le fasi del Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 anche in streaming con SkyGo, NowTV e sul sito ufficiale di TV8 (per chi è si connette dall’Italia).