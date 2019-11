F1, GP Abu Dhabi: gli orari di Sky e TV8

La Formula 1 si appresta a chiudere i battenti sulla stagione 2019. Domenica si correrà l’ultimo Gran Premio per quest’anno e durante l’inverno ci sarà molto lavoro nelle scuderie per prepararsi al meglio in vista del mondiale 2020 che ricomincerà a Marzo.

Arrivando dal caotico Gran Premio del Brasile, la Ferrari dovrà riscattare il risultato non all’altezza della scuderia ottenuto a San Paolo, mentre la Mercedes vorrà sicuramente fare meglio del settimo posto di Lewis Hamilton fatto qualche settimana fa. Dunque la prossima tappa in F1 è quella del Gran Premio d’Abu Dhabi.

GP Abu Dhabi: gli orari della F1

Per l’ultimo Gran Premio, ad Abu Dhabi, la diretta sarà trasmessa sia dai canali di Sky Sport, sia da TV8. Le prove libere, però, restano un’esclusiva di Sky Sport F1. I motori si accenderanno venerdì 29 novembre con le prime due sessioni di prove libere, rispettivamente alle ore 10.00 e 14.00.

Sabato 30 novembre, invece, si disputeranno la terza sessione di libere e le qualifiche. Le FP3 inizieranno alle ore 11.00, mentre le qualifiche dalle ore 14.00 con queste ultime che si divideranno in Q1, Q2 e Q3. La gara, invece, che si terrà il l’ 1 dicembre vedrà lo spegnimento dei semafori per il giro di formazione alle ore 14.10.

Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in diretta su TV8. Per chi non avesse un digitale terrestre a portata di mano, può sempre fare affidamento alla sezione streaming sul sito ufficiale di TV8, oppure recarsi, dopo aver sottoscritto un abbonamento, La gara si svolgerà 55 giri sul tracciato di Yas Marina che misura 5.554 chilometri. La RedBull dovrà confermare la prestazione particolarmente performante del motore Honda, che ha consentito anche a Gasly, su Toro Rosso, anch’essa mossa dal motore Honda di arrivare a podio, il primo della sua carriera.