F1 2019: orari TV Sky e TV8 Gran Premio d’Inghilterra

La Formula 1 si avvicina alla prossima tappa del Mondiale di F1, si correrà in Inghilterra, sul circuito di Silverstone, un tracciato storico che nell’arco dei decenni ha subito varie e sostanziali modifiche. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi, soprattutto per il leader del mondiale, Lewis Hamilton, in quanto correrà sulla pista ‘di casa’.

Si tratta di una pista abbastanza veloce, che è apprezzata per le varie curve che si susseguono, Maggotts-Becketts-Chapel, prima di giungere al tratto più veloce, l’Hangar Straight. La versione precedente a quella attuale era decisamente più veloce e dalla media oraria più bassa, mentre quella attuale include anche una parte più lenta e tecnica.

Orari F1 GP Inghilterra 2019

Per questo Gran Premio, sia TV8 che Sky Sport F1 trasmetteranno l’evento in diretta, con la differenza che il canale in chiaro gratuito trasmetterà solo qualifiche e gara, mentre per le prove libere ci si dovrà affidare alla paytv. Le vetture scenderanno in pista per la prima volta venerdì 12 luglio, dalle ore 11.00 per la prima sessione di prove libere e dalle ore 15.00 per le seconde libere.

Il giorno seguente, sabato 13 luglio, alle ore 12.00 prenderà il via la terza ed ultima sessione di prove, mentre dalle ore 15.00 si comincierà con la Q1, la prima delle tre manche di qualifica. Queste ultime saranno trasmesse, come già detto, anche su TV8. Domenica 14 luglio, invece, il Gran Premio d’Inghilterra inizierà a partire dalle ore 15.10 con diretta in contemporanea di entrambe le emittenti.

Il tracciato misura 5,891 chilometri, e domenica sarà percorso per 52 volte. Il record appartiene a Lewis Hamilton ed è stato registrato nel 2017 con un tempo di 1’30″621. In alternativa, si può guardare il Gran Premio sul sito ufficiale di TV8 nell’apposita sezione streaming, o usando i servizi di SkyGo e NowTV.