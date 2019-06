F1 2019: orari TV Sky e TV8 del Gran Premio di Francia sul circuito Paul Ricard

Dopo il weekend di tensione del Gran Premio del Canada, in cui le polemiche dopo due settimane non sono ancora terminate, la Formula 1 ha già voltato pagina e punta alla prossima tappa europea. Il prossimo Gran Premio si terrà in Francia, sul circuito del Paul Ricard.

Lo scorso Gran Premio, gli spettatori hanno assistito ad una battaglia tra Hamilton e Vettel, prima dell’episodio chiave che ha dato di fatto la vittoria a Lewis Hamilton, la terza consecutiva e la quinta in questa stagione. Il circuito del Paul Ricard è molto diverso e vede molti più rettilinei lunghi, separati da sequenze di poche curve.

GP Francia 2019 F1: gli orari di Sky e TV8

Per questo weekend Sky trasmetterà in esclusiva tutte le fasi del Gran Premio, dalle prove del venerdì alla gara della domenica. Il weekend inizia venerdì 21 giugno con le prime due sessioni di prove libere, rispettivamente alle ore 11.00 e alle ore 15.00. Sabato 22 giugno, invece, si terranno la terza ed ultima sessione di libere alle ore 12.00 e le tre manche di qualifica a partire dalle ore 15.00.

Su TV8, invece, la differita delle qualifiche sarà trasmessa alle ore 18.00. Domenica 23 giugno, invece, la gara sarà trasmessa da Sky in diretta dalle ore 15.10, mentre su TV8 dalle ore 18.00. Il circuito misura 5,842 chilometri e saranno percorsi 53 giri per un totale di 309,626 chilometri.

Per chi non avesse a disposizione un televisore, può ricorrere a SkyGo o NowTV rispettando la programmazione dei canali Sky, o nella sezione streaming del sito ufficiale di TV8, rispettando gli orari dell’omonimo canale. Nonostante fosse stato reintrodotto lo scorso anno, il Gran Premio della Francia è stato disputato anche in passato, dai primi anni ’90 fino al 2008, ma sul circuito di Magny Cours. Per ritrovare un Gran Premio al Paul Ricard bisogna tornare ancora più indietro nel tempo.