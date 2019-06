F1 2019: orari tv Sky e TV8 del Gran Premio del Canada a Montreal

Si esce momentaneamente dall’Europa per andare in Canada. La prossima tappa, infatti, è proprio il circuito intitolato a Gilles Villeneuve, a Montreal. Dopo 6 Gran Premi, si è “interrotta” la serie di doppiette Mercedes, con l’arrivo di Vettel in seconda posizione e il “caos” generato da Verstappen. Montecarlo, però, è nota per i pochi sorpassi, a differenza del circuito del Canada che ha mostrato in passato di poter garantire gare spettacolari.

La presenza dei lunghi rettilinei e brusche decelerazioni mettono a dura prova i freni che non hanno sempre il tempo necessario per raffreddarsi in maniera ottimale e lo stesso vale per gli pneumatici. Le gomme utilizzate saranno le tre mescole più morbide (C3, C4 e C5).

F1, orari GP Canada Sky e TV8

Per il Gran Premio del Canada, Sky trasmetterà in diretta esclusiva tutte le fasi del GP, mentre su TV8 saranno trasmesse differite integrali di qualifiche e gara. Il weekend inizia venerdì 7 giugno con le prime libere alle ore 16.00 e le seconde libere alle ore 20.00. Sabato 8 giugno, invece, si terranno la terza sessione di libere alle ore 17.00 e le qualifiche a partire dalle ore 20.00 (su Sky).

Su TV8, invece, le qualifiche saranno trasmesse dalle ore 21.30. Domenica 9 giugno il Gran Premio del Canada inizierà alle ore 20.10 su Sky Sport F1 e Sky Uno, mentre su TV8 la differita inizierà alle ore 21.30. Il percorso misura 4,631 chilometri e saranno percorsi 70 giri in totale.

Un anno fa fu proprio Sebastian Vettel a vincere in Canada, mentre quest’anno si trova ancora una volta ad inseguire i rivali. Per chi non avesse un televisore a disposizione, può seguire il tutto o sulle piattaforme streaming NowTV e SkyGo, oppure sul sito ufficiale di TV8 (per chi si connette dall’Italia), nella sezione streaming.