F1 2019: orari Sky e TV8 del Gran Premio del Belgio

Finalmente è terminata la pausa estiva e la Formula 1 torna nel pieno delle sue forze con uno dei circuiti più belli del mondo, quello di Spa Francorchamps. Si tratta di un tracciato storico che si sviluppava su strade già esistenti all’epoca. Infatti la conformazione originale era molto diversa e molto più lunga rispetto a quella che abbiamo oggi: il tracciato è nato come l’unione delle tre strade statali che collegavano le cittadine di Malmedy, Stavelot e Francorchamps ed era lungo circa 14 chilometri.

La prima gara si svolse nel 1922 e il tracciato è considerato dai piloti come l’Università della Formula 1. Corrono anche altre categorie, come il Blancpain e il WEC con le gare di durata da 6, 12 e 24 ore. L’attuale configurazione lo rende comunque una delle piste più lunghe del calendario con i suoi 7 chilometri. La RedBull arriva in Belgio con un nuovo pilota promosso dalla Toro Rosso con l’obiettivo di affiancare Max Verstappen, ovvero Albon.

GP Belgio: gli orari Sky e TV8

In vista di questo Gran Premio, la diretta esclusiva è affidata a Sky con il suo canale dedicato Sky Sport F1, mentre su TV8 saranno trasmesse le differite di qualifiche e gara. I motori si accenderanno venerdì 30 agosto con le prime due sessioni di prove libere rispettivamente alle ore 11.00 e alle 15.00.

Il giorno successivo, sabato 31 agosto si terranno la terza ed ultima sessione di libere dalle ore 12.00 e le qualifiche dalle ore 15.00. La differita di queste ultime sarà trasmessa su TV8 alle ore 18.00. Domenica 1 settembre, invece, si terrà il Gran Premio del Belgio a partire dalle 15.10 sui canali Sky Sport F1 e Sky Uno, mentre su TV8 la differita inizierà alle ore 18.00.

Per chi non avesse un televisore, può usufruire del servizio streaming offerto da TV8, o ricorrere a SkyGo o NowTV rispettando i rispettivi palinsesti. Si tratta di un circuito in cui prevale la potenza del motore, tra salite e discese, curve lente e curve veloci.