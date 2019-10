F1 2019, GP Messico: orari Sky e TV8 del Gran Premio

La Formula 1 si avvicina sempre più verso la fine della stagione 2019. La prossima tappa in calendario è prevista nel weekend dal 25 al 27 ottobre in Messico. Il Gran Premio si terrà sul circuito di Hermanos Rodríguez, in Città del Messico. Si tratta di un tracciato storico che è stato riammodernato con apposite modifiche in quanto ritenuto troppo pericoloso in alcuni tratti.

La configurazione originale era lunga 5 chilometri, mentre quella attuale è da 4.304 chilometri. Il tracciato vede anche una configurazione apposita per la Formula E di appena 2 chilometri. La Ferrari è l’unico top team a non aver mai vinto sulla versione aggiornata di questa pista: due sono le vittorie di Mercedes e due quelle di RedBull (entrambe con Max Verstappen). Il pilota olandese potrebbe voler centrare la tripletta.

GP Messico 2019: gli orari per la Formula 1

Nonostante sia un Gran Premio che si corre di sera, Sky avrà la diretta esclusiva, mentre su TV8 solo le differite. Il weekend comincia venerdì 25 ottobre con le prime due sessioni di prove libere rispettivamente alle ore 17.00 e 21.00. Sabato 26 ottobre si terranno le terze libere alle 17.00 e le qualifiche dalle ore 20.00 sui canali di Sky.

Su TV8, invece, sarà trasmessa la differita delle qualifiche a partire dalle ore 23.00. Domenica 27 ottobre, invece, si terrà il Gran Premio a partire dalle ore 20.10 su Sky Sport F1 e Sky Uno. Su TV8 sarà possibile vedere la gara in differita dalle ore 23.00. In alternativa è possibile utilizzare i siti streaming di TV8 e di Sky (SkyGo e NowTV).

Sul tracciato è stato registrato ufficialmente il record di velocità massima: nel 2016, durante la gara Valtteri Bottas (all’epoca su Williams) ha toccato i 372.5 km/h in scia e con DRS sul lunghissimo rettilineo del traguardo.