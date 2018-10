F1 2018: orari tv Sky e TV8 del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin

Il mondiale di Formula 1 sembra aver preso decisamente la piega a favore di Lewis Hamilton e della Mercedes. Tuttavia, la Ferrari non si arrende e punta a portare a casa il miglior risultato possibile.

Si è concluso il GP del Giappone con una vittoria schiacciante di Hamilton e un Vettel che si è dovuto accontentare del sesto posto. la prossima tappa sarà in America, sul circuito di Austin. Si tratta di un tracciato relativamente nuovo, dove si è corso per la prima volta nel 2012.

GP Stati Uniti: gli orari

Per la seconda volta, questo weekend le dirette di qualifiche e gara saranno trasmesse sia da Sky, sia da TV8.

I motori si accenderanno venerdì 19 ottobre con le prime due sessioni di prove libere. La prima si terrà alle ore 17.00, la seconda alle ore 21.00.

Sabato 20 ottobre, si terrà la terza ed ultima sessione di prove libere alle ore 20.00. Gli orari descritti finora riguardano solamente la programmazione di Sky. Nella stessa giornata si terranno anche le qualifiche e qui si passa agli orari in concomitanza delle due reti. Si inizierà dalla Q1 a partire dalle ore 23.00 e successivamente si proseguirà con la Q2 e Q3, in cui i 10 migliori si giocheranno la pole position.

Infine, domenica 21 ottobre, la gara inizierà a partire dalle ore 20.10. La cosa interessante è che i due contendenti per il titolo arrivano esattamente con lo stesso identico punteggio di come sono arrivati in America l’anno scorso. L’unica differenza è che Vettel ha un solo punto mancante rispetto all’anno scorso.

Il tracciato di Austin è caratterizzato da serpentoni, curve a gomito molto lente e un lunghissimo rettilineo. Altro punto fondamentale è la prima curva che si trova su un ampio dislivello che riduce notevolmente lo spazio di frenata.