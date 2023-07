Dilano van’t Hoff, pilota 18enne, muore in pista. L’ira di Max Verstappen: "Inaccettabile"

Il mondo delle corse automobilistiche del Belgio è sconvolto dal decesso di un pilota di soli 18 anni. A perdere la vita all’ultimo giro di una gara del campionato europeo di Formula Regional è stato il giovane Dilano van’t Hoff, travolto ad alta velocità dal pilota irlandese Adam Fitzgerald in condizioni di pista bagnata, in un evento che ricorda molto la scomparsa di Anthoine Hubert in una gara di Formula 2 sulla stessa pista quattro anni fa.

Sulla triste vicenda è intervenuto anche il campione del mondo Max Verstappen, che ha chiesto modifiche al circuito belga di Spa-Francorchamps dopo la morte “inaccettabile” del pilota olandese. Verstappen ha detto che non conosceva personalmente il suo connazionale, ma ha aggiunto: “Aveva lo stesso sogno di tutti noi crescendo. Dobbiamo vedere cosa possiamo fare per proteggere le persone perché quello che è successo oggi non è accettabile“.

Lance Stroll della Aston Martin è andato oltre dicendo che le corse automobilistiche stanno “giocando con il fuoco“, a meno che non vengano apportate modifiche al complesso Eau Rouge/Raidillon che si trasforma nel Kemmel Straight, dove è avvenuto il fatto.

Con la Formula 1 prevista a Spa alla fine del mese, il canadese ha dichiarato: “La storia della giornata qui non è la gara sprint. Oggi a Spa abbiamo perso un giovane pilota. I miei pensieri sono con lui e la sua famiglia“.

“Non è giusto quello che è successo“, ha continuato Stroll, “e quell’angolo va guardato e cambiato perché abbiamo perso due giovani talenti nell’arco di cinque anni. Ogni volta che passiamo da lì mettiamo in gioco le nostre vite e oggi abbiamo visto accadere qualcosa di brutto, e non è giusto“. L’area di fuga a Raidillon era stata ristrutturata in risposta al decesso di Hubert di quattro anni fa, ma Stroll ritiene che necessiti di una riforma più rigorosa.