Damon Hill su Ayrton Senna: “Contro di lui non sarei stato in grado di vincere”

Per gli appassionati di Formula 1, Damon Hill verrà ricordato per essere stato il primo grande rivale a contendere il titolo mondiale a Michael Schumacher. Al volante della Williams, il figlio del leggendario Graham si trovò per quasi tutto il 1994 a combattere con il tedesco della Benetton: alla fine a spuntarla fu proprio il Kaiser di Kerpen, che con una manovra controversa andata in scena nell’ultimo appuntamento ad Adelaide, conquistò il primo dei suoi sette titoli iridati.

A distanza di più di un quarto di secolo, quegli avvenimenti fanno ancora discutere, e a detta dello stesso Hill che oggi presta servizio come opinionista di Sky Sports F1, offrono lo spunto per trovare delle analogie con i piloti di oggi.

Stando alle convinzioni maturate dal campione del mondo 1996, quel Michael Schumacher di allora, un po’ come succede oggi con Sebastian Vettel, non gradiva affatto la pressione: “Penso che a volte Michael abbia mostrato che non gli piaceva la pressione, non gli piaceva quando qualcuno gli si avvicinava o quando non era facile avere la meglio su qualcuno. Capita anche a Vettel. Ma cosa puoi fare in una situazione come quella? Devi solo concentrarti sul tuo lavoro” ha confessato l’inglese per mezzo di un’intervista rilasciata a Auto Motor und Sport.

In altre parole, i due più illustri piloti tedeschi della storia, sarebbero stati entrambi insofferenti alle pressioni esterne, anche se Schumacher avrebbe sempre dimostrato di gestirle meglio.

Ma il 1994 oltre a incoronare per la prima volta il “cannibale”, ha altresì visto la morte di uno dei piloti più forti di tutti i tempi. Il drammatico weekend di Imola rimane per sempre impresso nella memoria dei tifosi, che nel corso del terzo appuntamento stagionale videro morire prima Roland Ratzenberger, e poi Ayrton Senna.

Con la sua scomparsa, fu proprio Damon Hill ad ereditare i galloni di prima guida, ruolo che di fatto lo chiamava a contrastare l’inarrestabile ascesa di Michael Schumacher. Sul punto Damon Hill conclude che nell’ipotesi di una possibile lotta con Senna, non avrebbe potuto tener testa al talento del tre volte campione del mondo. “Se avessi combattuto con Senna non sarei stato in grado di vincere. Devo essere onesto. Era un avversario molto veloce” ha concluso Damon Hill.