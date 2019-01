Coulthard sul suo rapporto con il Kaiser: “Schumacher pensava sempre di avere ragione”

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - L’incidente di Spa rimane uno dei tanti episodi controversi della carriera di Michael Schumacher. A distanza di oltre 20 anni, quella collisione avvenuta sotto la pioggia battente continua a far discutere, anche se proprio le condizioni meteo lasciano propendere che ci sia stata una incomprensione. Che poi Michael volesse sempre avere ragione non è certo una novità, ma anche altri grandi campioni non sono stati da meno, anzi, a detta di molti, questa sarebbe proprio una delle caratteristiche che distingue i campioni dagli ottimi piloti.